موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

 يلتقي فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد النيجيري مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

 يدخل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني مواجهة ريفرز يونايتد في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

 وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي.

مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

 ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز  على ريفرز يونايتد ببداية مشواره بدور المجموعات.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

 ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري

 وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة ريفرز يونايتد بطل نيجيريا في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

