الكشف عن عقوبة لويس دياز بعد تدخله العنيف على أشرف حكيمي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إيقاف الدولي الكولومبي لويس دياز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، لثلاث مباريات، بسبب تدخله العنيف على المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

المباريات التي يغيب عنها لويس دياز في دوري أبطال أوروبا

بالتالي، سيغيب الجناح المهاجم الكولومبي عن مباريات فريقه ضد آرسنال وسبورتنج لشبونة ويونيون سانت جيلواز.

ومن المتوقع أن يغيب حكيمي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 10 أسابيع بسبب الإصابة.

أشرف حكيمي أفضل لاعب في أفريقيا

وتوج أشرف حكيمي يوم الأربعاء الماضي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025، خلال الحفل الذي نظمه الكاف في العاصمة المغربية الرباط، ليتفوق على محمد صلاح وفيكتور أوسيمين.

