إندونيسيا: أكبر هيئة إسلامية تطالب رئيسها بالاستقالة فورًا بعد استضافة أكاديمي مؤيد للاحتلال

أفادت وكالة رويترز أن قيادة منظمة “نهضة العلماء” الإندونيسية، أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، وكذلك الأكبر في العالم من حيث عدد الأعضاء، طالبت رئيسها يحيى خليل ستاكوف بتقديم استقالته فورًا، وذلك عقب استضافة باحث يهودي-أمريكي معروف بمواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في فعالية داخلية عُقدت في أغسطس الماضي.

وبحسب محاضر اجتماع داخلي وصلت إلى رويترز، منحت قيادة التنظيم ستاكوف مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام للتنحي من منصبه، مشيرة إلى أنه في حال رفض الاستقالة فسيجري تجريده من صلاحياته وإقالته بشكل مباشر.

وتُظهر الوثائق أن اجتماعًا عُقد الخميس الماضي شهد غضبًا واسعًا داخل صفوف قادة المنظمة بسبب قرار ستاكوف دعوة الباحث الأمريكي بيتر بيركوفيتش، المعروف بمواقفه المؤيدة للاحتلال، في ذروة الحرب على غزة، معتبرين أن الخطوة تمثل انحرافًا عن قيم التنظيم وتمسّ مشاعر ملايين أعضائه.

ووفق الوثائق، حاول ستاكوف امتصاص غضب القيادة عبر الاعتذار ووصف ما حدث بأنه “خطأ”، قائلًا إنه لم يتحر خلفية الضيف قبل توجيه الدعوة. لكن الاعتذار لم ينجح في تهدئة الأزمة، إذ جاء في المحاضر أن أمامه خيارين فقط: الاستقالة الطوعية خلال ثلاثة أيام، أو الإقالة الفورية بقرار من القيادة العليا.

ويُعد بيركوفيتش باحثًا وأكاديميًا محافظًا دافع في عدة مقالات عن الرواية الإسرائيلية، ونشر في سبتمبر الماضي مقالًا ينفي فيه حدوث إبادة جماعية في غزة.

كما شغل بين عامي 2019 و2021 منصب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية في البيت الأبيض.

وتعد “نهضة العلماء” أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، والأكبر في العالم من حيث عدد الأعضاء، إذ يتجاوز عددهم 100 مليون عضو.

وإلى جانب طابعها الديني، تقوم المنظمة بإدارة مدارس ومستشفيات، وتدعم مبادرات الإغاثة والمجتمعات الفقيرة في مختلف أنحاء البلاد.

