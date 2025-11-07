السبت 08 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أدان الأزهر الشريف التفجير المروّع الذي وقع داخل أحد المساجد في مجمع مدارس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة عشرات الطلاب.

 

الأزهر: استهداف الأبرياء الآمنين في المساجد وهم يؤدون شعائر دينهم جريمة ضد الإنسانية

 

وأكد الأزهر أن استهداف الأبرياء الآمنين في المساجد وهم يؤدون شعائر دينهم جريمة ضد الإنسانية، واعتداء صارخ على القيم الأخلاقية التي جاءت لصيانة النفس البشرية وحماية المجتمعات من الفوضى والدمار، ودليل على تجرد مرتكبي هذه الجريمة من كل تعاليم الدين وتنكرهم لكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب الأزهر الشريف عن كامل تضامنه مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا، داعيًا الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب الإندونيسي وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.

