18 حجم الخط

أدان الأزهر الشريف التفجير المروّع الذي وقع داخل أحد المساجد في مجمع مدارس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة عشرات الطلاب.

الأزهر: استهداف الأبرياء الآمنين في المساجد وهم يؤدون شعائر دينهم جريمة ضد الإنسانية

وأكد الأزهر أن استهداف الأبرياء الآمنين في المساجد وهم يؤدون شعائر دينهم جريمة ضد الإنسانية، واعتداء صارخ على القيم الأخلاقية التي جاءت لصيانة النفس البشرية وحماية المجتمعات من الفوضى والدمار، ودليل على تجرد مرتكبي هذه الجريمة من كل تعاليم الدين وتنكرهم لكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا

وأعرب الأزهر الشريف عن كامل تضامنه مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا، داعيًا الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب الإندونيسي وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.