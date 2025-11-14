انهيارات أرضية بجزيرة جاوة بإندونيسيا تخلف 3 قتلى و20 مفقودا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن رجال الإنقاذ يبحثون في إندونيسيا عن أشخاص فقدوا جراء انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة جاوة.

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان 20 آخرين.

وذكر مسؤولون في بيان، أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت على مدار عدة أيام في المنطقة نجم عنها انهيارات أرضية ألحقت أضرارا بعشرات المنازل في ثلاث قرى بمقاطعة جاوة الوسطى.

وأفاد بيان للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم بأن السلطات الإندونيسية أشارت إلى أنها تعتزم إجلاء السكان من 28 منزلا بمنطقة معرضة للانهيار الأرضي.

وقال رئيس الوكالة سوهاريانتو: "سنقوم بإجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر بحيث يغادروا منازلهم قبل حدوث أي انهيارات أرضية أخرى ووقوع المزيد من الضحايا". وأضاف أنه تم إرسال 200 رجل إنقاذ ومعدات ثقيلة للمشاركة في البحث.

وأشار رجال الإنقاذ إلى انتشال جثة ثالثة اليوم وقالوا إنهم ما زالوا يبحثون عن 20 آخرين.

وقال عبدول مهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في البيان إن "حالة الأرض غير المستقرة شكلت تحديا لفريق الإنقاذ في البحث عن الضحايا أثناء ما يسمى بالساعة الذهبية".

وأضاف أن الفريق المشترك يواصل جهوده في البحث والإنقاذ وتم نشر معدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ.

وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، التي تهطل في الفترة من أكتوبر إلى مارس بشكل متكرر في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.