لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، أتلتيك بلباو، اليوم السبت، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، في يوم العودة إلى معقل البلوجرانا.

تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو

في حراسة المرمى: خوان جارسيا

في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: جيرارد مارتين - فيرمين لوبيز - داني أولمو

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر في سباق المنافسة على اللقب، في أولى مباريات العودة إلى ملعب "كامب نو".

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تُذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، في حين أن أتلتيك بلباو لديه 17 نقطة في المركز السابع.

