السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

لامين يامال
لامين يامال
18 حجم الخط

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، أتلتيك بلباو، اليوم السبت، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، في يوم العودة إلى معقل البلوجرانا.

تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو 

في حراسة المرمى: خوان جارسيا
في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي
في خط الوسط: جيرارد مارتين - فيرمين لوبيز - داني أولمو
في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر في سباق المنافسة على اللقب، في أولى مباريات العودة إلى ملعب "كامب نو".

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

 تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

 تُذاع  مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، في حين أن أتلتيك بلباو لديه 17 نقطة في المركز السابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة أتليتك بلباو برشلونة أمام أتليتك بلباو دوري الإسباني كامب نو

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

آخر الأفراح الرسمية للكرة المصرية، اليوم ذكرى تتويج المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا 2019

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك يناشدان جمهورهما لحضور المباريات المقبلة.. صور متداولة لـ شيكو بانزا وهو يدخن الشيشة.. بيراميدز يرفض مشاركة الكرتي مع المغرب بكأس العرب

يدخن الشيشة، تداول صورة لـ شيكو بانزا تثير غضب جمهور الزمالك

الأهلي بـ 10 لاعبين يفوز على القادسية 2-1 في الدوري السعودي

تكريما لمحمد صبري، الزمالك يناشد جمهوره لحضور مباراة الفريق المقبلة أمام زيسكو (فيديو)

الدوري السعودي، الأهلي يتقدم على القادسية 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

الأكثر قراءة

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية