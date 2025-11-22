السبت 22 نوفمبر 2025
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول  تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتينجهام، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح إلى تصحيح مساره في جدول الدوري الإنجليزي بعد خسارته في الجولة الماضية على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد وتراجعه للمركز الثامن.

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 


تنطلق مباراة ليفربول ونوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 


تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2.


ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن نوتينجهام فورست لديه 9 نقاط حيث يحتل المركز التاسع عشر.

 

مواعيد الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي

السبت 22 نوفمبر 2025

بيرنلي ضد تشيلسي - 2:30 مساءً - ملعب تيرف مور
بورنموث ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - ملعب فيتاليتي
برايتون ضد برينتفورد - 5 مساءً - ملعب أميكس (فالمر)
فولهام ضد سندرلاند - 5 مساءً - ملعب كرافن كوتيج
ليفربول ضد نوتينغهام فورست - 5 مساءً - ملعب أنفيلد
وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - ملعب مولينيو
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - سانت جيمس بارك

الأحد 23 نوفمبر 2025
ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً  - ملعب إيلاند رود
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير - 6:30 مساءً  - ملعب الإمارات

الاثنين 24 نوفمبر 2025
مانشستر يونايتد - إيفرتون - 10 مساءً  - ملعب أولد ترافورد


 

 

