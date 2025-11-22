مروان عثمان ولاكاي يقودان سيراميكا أمام فاركو في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الأسبوع 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا امام فاركو

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: مروان عثمان - فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - خالد عبد الفتاح - محمد صادق - إبراهيم محمد - عمر الجزار - محمد رضا - أيمن موكا - أحمد سمير.

الدوري المصري، يستضيف فاركو نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود بالمكس.

موعد مباراة فاركو ضد سيراميكا كلبوباترا

ومن المقرر أن يحتضن ستاد حرس الحدود مباراة فاركو ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم في افتتاح الجولة الرابعة عشر بالدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تذاع مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

وتعود اليوم السبت مسابقة الدوري المصري للدوران مرة أخري بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري.

موقف فاركو وسيراميكا في الدوري

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 12 مباراة، جمعها من انتصارين و6 تعادلات و4 هزائم.

حكام مباراة فاركو أمام سيراميكا كليوباترا

ويدير مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا طاقم حكام مكون من: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة) ’ هشام ربيع وسيد نافع (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ’ الدولي أحمد الغندور وجبل السيد (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.