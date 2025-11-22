موعد مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة

السبت 22 نوفمبر 2025
الدوري المصري، يستضيف فاركو نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود بالمكس.

موعد مباراة فاركو ضد سيراميكا كلبوباترا 

ومن المقرر أن يحتضن ستاد حرس الحدود مباراة فاركو ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم في افتتاح الجولة الرابعة عشر بالدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا 

ومن المقرر أن تذاع مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

 

وتعود اليوم السبت مسابقة الدوري المصري للدوران مرة أخري بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري.

موقف فاركو وسيراميكا في الدوري 

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 12 مباراة، جمعها من انتصارين و6 تعادلات و4 هزائم.

 

حكام مباراة فاركو أمام سيراميكا كليوباترا 

ويدير مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا طاقم حكام مكون من: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة) ’ هشام ربيع وسيد نافع (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ’ الدولي أحمد الغندور وجبل السيد (تقنية الفيديو).

 

الجريدة الرسمية