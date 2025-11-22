خطوة بخطوة، طريقة الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

18 حجم الخط

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026 م.

طريقة الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

ومن خلال السطور التالية نستعرض طريقة الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 وتتضمن ما يلي:

الدخول علي الرابط التالي من هنا

اكتب الرقم القومي ١٤ رقما إنجليزيا بدون مسافات.

اكتب رقم المصنع حرفين انجليزي كبير وأرقام تحت صورتك في البطاقة الشخصية تكتب بدون مسافات.

اكتب اختبار التحقق المكتوب أمامك انقله تحته مرة أخرى بالظبط بدون مسافات.

ثم اضغط (بحث).

النتيجة إما تكون:

مبروك فوزك بفرصة حج او مدرج بقائمة إحتياطي القرعة. اولم تصبك القرعة العشوائية

ملحوظة

لنجعل الصورة مثل شاشة الكمبيوتر

نفتح اللينك من هنا

إضغط على الثلاث نقاط فوق على اليمين

نختار open in external browser

أو نلاقيdesktop site نعمل جنبها (علامة صح)

تظهر الصورة كأنها شاشة كمبيوتر والكتابة تظهر كاملة.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

