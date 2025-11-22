قناة إسرائيلية تعلن استهداف مسؤول في منظومة الإمداد بحماس

18 حجم الخط

أفادت القناة الـ12 العبرية -نقلا عن مصدر إسرائيلي- باستهداف علاء الحديدي في غزة وهو مسؤول كبير في منظومة الإمداد بالجناح العسكري لحماس.

قناة إسرائيلية تعلن استهداف مسؤول في منظومة الإمداد لحماس

كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "هدف الهجوم في مدينة غزة علاء حديدي مسؤول قسم التسليح في كتائب القسام".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم على غزة "جرى بالتنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في كريات جات".

