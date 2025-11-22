ليفاندوفسكي يرد على عرض فنربخشة التركي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم السبت، عن بدء أول اتصال من نادي فنربخشة مع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

يرغب رئيس النادي التركي، سعد الدين ساران، في إبرام أول صفقة له مع النجم البولندي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

تفاصيل عرض فنربخشة لضم ليفاندوفسكي

وأجرت إدارة فنربخشة اتصالات أولية مع روبرت ليفاندوفسكي، إذ عرضت عليه عقدًا لمدة عام ونصف، بينما طلب اللاعب المخضرم عقدًا لمدة عامين ونصف.

يرغب النجم البالغ من العمر 37 عامًا في مشروع مستقر ووقت لعب منتظم في المراحل الأخيرة من مسيرته، لذلك رفض العرض الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.