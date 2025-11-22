السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفاندوفسكي يرد على عرض فنربخشة التركي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
18 حجم الخط

 كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم السبت، عن بدء أول اتصال من نادي فنربخشة مع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

 يرغب رئيس النادي التركي، سعد الدين ساران، في إبرام أول صفقة له مع النجم البولندي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

تفاصيل عرض فنربخشة لضم ليفاندوفسكي 

وأجرت إدارة فنربخشة اتصالات أولية مع  روبرت ليفاندوفسكي، إذ عرضت عليه عقدًا لمدة عام ونصف، بينما طلب اللاعب المخضرم عقدًا لمدة عامين ونصف.

يرغب النجم البالغ من العمر 37 عامًا في مشروع مستقر ووقت لعب منتظم في المراحل الأخيرة من مسيرته، لذلك رفض العرض الأول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة فنربخشة التركي ليفاندوفسكي فنربخشة

مواد متعلقة

ليفاندوفسكي على بعد خطوة من الدوري السعودي

برشلونة يسعى لضم هاري كين لخلافة ليفاندوفسكي مستغلا الشرط الجزائي

تقارير تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

برشلونة يخطط لضم مهاجم أفريقي لخلافة ليفاندوفسكي

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية