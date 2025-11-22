أزمة عنيفة داخل نادي الجزيرة بعد مشادة مدير الأمن مع عضو

18 حجم الخط

يشهد نادي الجزيرة، أزمة عنيفة خلال الأيام الماضية بسبب مشادة نشبت بين طارق عبد المنعم مدير أمن النادي وأحد الأعضاء البارزين، وصلت إلى اعتداءات عنيفة ليتم إحالة الأمر للتحقيق أمام اللجنة القانونية.

وتقدم العضو بشكوى رسمية لإدارة نادي الجزيرة ضد مدير الأمن، أكد خلالها أنه تعرض لاعتداء من مدير أمن النادي وشقيقه خلال تواجده رفقة نجلته في النادي، مؤكدا في شكواه أن تلك الاعتداءات تعود لانتقاده بعض الأمور داخل النادي ومجلس الإدارة.

وقال عضو الجزيرة في شكواه أنه خلال جلوسه مع نجلته، تعرض لمحاولات استفزاز من مدير الأمن وشقيقه، قبل أن يتوجه نحوه مدير الأمن ويعتدي عليه، مطالبا بتفريغ الكاميرات ومعاقبة المخطئ.

وقامت اللجنة القانونية لنادي الجزيرة برئاسة المستشار وائل الرفاعي والمستشار أحمد معتوق، بالتحقيق في الواقعة حيث حقق معتوق بنفسه في الأمر، ليتم رفع توصية إلى مجلس الإدارة بإيقاف مدير الأمن 3 أشهر وعدم التجديد له، إلا أن مسئول كبير في مجلس إدارة النادي تدخل في الواقعة وسرب للأعضاء بأن توصية اللجنة القانونية غير ملزمة للمجلس، وأنه سيتم إيقاف العضو المعتدى عليه لمدة شهر، ومدير الأمن شهرا أيضا، رغم أن تسجيلات كاميرات المراقبة كشفت الواقعة كاملة.

الأمر أثار استياء أعضاء نادي الجزيرة رغم عدم صدور القرار الرسمي حتى الآن، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات التابعة للنادي انتقادات واسعة.

الصيد ردا على رئيس الجزيرة: "النادي وأعضاؤه ليسوا محل استهانة أو سخرية"

وكان مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، أصدر مؤخرا بيانا رسميا للرد على حديث شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة، مع عدد من أعضاء ناديه، حاول من خلاله الاستهانة أو التقليل من نادي الصيد.

وقال نادي الصيد في بيان عبر صفحته الرسمية: "في سابقة غير مبررة وغير مقبولة تناول رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، في رسالة صوتية تم تداولها علي نطاق واسع اسم نادي الصيد في سياق مسيء لاسـم وأعضاء نادي الصيد دون الأخذ في الاعتبار أن نادي الصيد المصري وأعضاءه المحترمين لا يجب أن يكونوا محل استهانة ولا سخرية خلال حديث رئيس مجلس إدارة نادٍ إلى أعضاء ناديه، ولا يمكن بأي حال قبول أن يكون التشبيه بنادي الصيد، هـو وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة نكن لهم كل الاحترام والتقدير".

وأضاف الصيد في بيانه: "واحترامًا لاسم نادي الصيد وكرامة أعضائه فإن مجلس إدارة النادي يأسف لحديث رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الذي خالف به كافة الأعراف وتجاوز في سياق دفاعه عن نفسه وسياساته قيمة وعمق العلاقات الطيبة التي جمعت الناديين على مدار السنوات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.