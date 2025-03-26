بسبب فتاة، مشاجرة داخل حمام نادي الجزيرة

كشف مصدر أمني تفاصيل مشاجرة نشبت بين عضوين بنادي الجزيرة داخل حمام النادي، موضحا أن المشاجرة نشبت بين العضوين بسبب خلاف على فتاة.

وأضاف المصدر أن الأمن ألقى القبض على أحد الأعضاء المتهم في واقعة المشاجرة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

مشاجرة نادي الجزيرة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من أعضاء نادي الجزيرة يفيد بنشوب مشاجرة داخل حمام نادي الجزيرة بالقاهرة، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عضوين بسبب خلاف بينهما على فتاة فقام المتهم بالتعدي على الآخر مما أسفر عن إصابته.



وألقى رجال الأمن القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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