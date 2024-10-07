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رياضة

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

برج الزمالك المهجور،
برج الزمالك المهجور، فيتو

أعلن شريف سيف النصر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رفض المجلس بالإجماع مشروع إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في النادي لحل أزمة برج فودة (برج الزمالك المهجور)، أمام نادي الجزيرة.

كما قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة خلال اجتماعه اليوم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 8 نوفمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة صباحا، للتصويت على المشروع المقترح تنفيذه بأرض النادي.

وقال شريف سيف النصر عبر حسابه على “فيس بوك”: “اجتمع مجلس إدارة نادى الجزيرة اليوم الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٤ وقرر مجلس الإدارة بالإجماع رفض المشروع المقترح بإقامة جراج أسفل أرض النادي، كما قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة التاسعة صباحا (أى بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان طبقا لأحكام القانون) للتصويت على المشروع المقترح بتنفيذ جراج أسفل أرض النادي”. 

وفوجئ مسئولو الجزيرة بوصول خطاب لاستغلال أسفل أرض ملعب الجولف لإنشاء جراج، وهو ما أثار غضب الأعضاء، ليضطر المجلس لعقد اجتماع اليوم قبل أن يتم رفض الأمر وعرضه على الجمعية العمومية.

 

برج الزمالك المهجور

كل ما تريد معرفته عن برج الزمالك المهجور

ويعد برج فودة أحد المباني التي أثارت جدلا في مصر منذ 52 عاما، حيث بدأ بناؤه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ليكون فندقا من 50 طابقا، وصدر ترخيص المبنى رقم 25 لسنة 1972، وتم بناؤه بالفعل ليكون أشهر وأعلى فندق في مصر، والفندق يحتوي على مطعم دوار، تستطيع من داخله أن ترى جميع معالم القاهرة.

برج الزمالك المهجور

أحد الأسباب التي عرقلت استكمال وفتح البرج للعمل كان عدم وجود جراج خاص بالفندق، ورفض محافظة القاهرة الترخيص له بالعمل قبل بناء جراج برغم أن رخصة البناء عام 1972 لم تشترط بناء جراج، حيث أكد ملاك المشروع أنهم عرضوا على محافظة القاهرة 4 مقترحات لبناء جراجات، واحد منها أسفل نادى الجزيرة، وآخر تحت فيلا مجاورة، وثالث تحت شارع حسن صبري، ورابع تحت الأرض في الجزء المهمل من حديقة الأسماك المجاورة.

برج الزمالك المهجور

وعلى  مدار أكثر من 40 عاما لم يكن هناك سوى الشائعات التى نسمعها عن البرج المهجور بحي الزمالك أعلى مبنى في القاهرة، الذي يتعدى ارتفاعه الـ 50 طابقا.

برج الزمالك المهجور

كما حاول عدد من المسؤولين التدخل لحل أزمة برج الزمالك المهجور من بينهم  زهير جرانة وزير السياحة السابق، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

برج الزمالك المهجور

 

مشروع "مانهاتن الجديدة" في مصر

وكان يُفترض بالبرج أن يُمثِّل الجزء الأوّل من مشروع "مانهاتن الجديدة في مصر"، وهو عبارةٌ عن مجموعة من ناطحات السحاب التي تطلع الرئيس أنور السادات إقامتها في جزيرة الزمالك وسط النيل، للدلالة على مكانة القاهرة في الساحة الدولية.

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