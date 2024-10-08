الصيد ردا على رئيس الجزيرة: "النادي وأعضاؤه ليسوا محل استهانة أو سخرية"

أصدر مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، بيانا رسميا للرد على حديث شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة، مع عدد من أعضاء ناديه، حاول من خلاله الاستهانة أو التقليل من نادي الصيد.

وقال نادي الصيد في بيان عبر صفحته الرسمية: "في سابقة غير مبررة وغير مقبولة تناول رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، في رسالة صوتية تم تداولها علي نطاق واسع اسم نادي الصيد في سياق مسيء لاسـم وأعضاء نادي الصيدk دون الأخذ في الاعتبار أن نادي الصيد المصري وأعضاءه المحترمين لا يجب أن يكونوا محل استهانة ولا سخرية خلال حديث رئيس مجلس إدارة نادٍ إلى أعضاء ناديهk ولا يمكن بأي حال قبول أن يكون التشبيه بنادي الصيدk هـو وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة نكن لهم كل الاحترام والتقدير".

وأضاف الصيد في بيانه: "واحترامًا لاسم نادي الصيد وكرامة أعضائه فإن مجلس إدارة النادي يأسف لحديث رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الذي خالف به كافة الأعراف وتجاوز في سياق دفاعه عن نفسه وسياساته قيمة وعمق العلاقات الطيبة التي جمعت الناديين على مدار السنوات".

وشدد الصيد خلال بيانه، على أن كرامة النادي وأعضائه لا يمكن تحت أي ظرف وبأي مبرر أن تكون عرضة لسخرية أو لإهانة، مؤكدين أن مجلس إدارة نادي الصيد يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

رئيس الجزيرة يفجر أزمة مع الصيد

وكانت أزمة اشتعلت خلال الساعات الماضية بطلها شريف سيف النصر، رئيس الجزيرة، بعدما حاول الدفاع عن نفسه وعن مجلسه خلال جلسة مع الأعضاء بسبب أزمة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف بالنادي، ليحاول في كلامه التشبيه بنادي الصيد ليصبح وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة قائلا: "هو احنا هنعمل زي الصيد النادي كله بقى مطاعم"؟!، وهو ما اعتبره أعضاء الصيد إهانة لهم ليصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا للرد على تصريحات رئيس الجزيرة.



مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

من ناحية أخرى، أعلن شريف سيف النصر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رفض المجلس بالإجماع مشروع إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في النادي لحل أزمة برج فودة (برج الزمالك المهجور)، أمام نادي الجزيرة.

وفوجئ مسئولو الجزيرة بوصول خطاب لاستغلال أسفل أرض ملعب الجولف لإنشاء جراج، وهو ما أثار غضب الأعضاء، ليضطر المجلس لعقد اجتماع اليوم قبل أن يتم رفض الأمر وعرضه على الجمعية العمومية.

برج الزمالك المهجور، فيتو

كل ما تريد معرفته عن برج الزمالك المهجور

ويعد برج فودة أحد المباني التي أثارت جدلا في مصر منذ 52 عاما، حيث بدأ بناؤه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ليكون فندقا من 50 طابقا، وصدر ترخيص المبنى رقم 25 لسنة 1972، وتم بناؤه بالفعل ليكون أشهر وأعلى فندق في مصر، والفندق يحتوي على مطعم دوار، تستطيع من داخله أن ترى جميع معالم القاهرة.

برج الزمالك المهجور، فيتو

أحد الأسباب التي عرقلت استكمال وفتح البرج للعمل كان عدم وجود جراج خاص بالفندق، ورفض محافظة القاهرة الترخيص له بالعمل قبل بناء جراج برغم أن رخصة البناء عام 1972 لم تشترط بناء جراج، حيث أكد ملاك المشروع أنهم عرضوا على محافظة القاهرة 4 مقترحات لبناء جراجات، واحد منها أسفل نادى الجزيرة، وآخر تحت فيلا مجاورة، وثالث تحت شارع حسن صبري، ورابع تحت الأرض في الجزء المهمل من حديقة الأسماك المجاورة.

برج الزمالك المهجور، فيتو

وعلى مدار أكثر من 40 عاما لم يكن هناك سوى الشائعات التي نسمعها عن البرج المهجور بحي الزمالك أعلى مبنى في القاهرة، الذي يتعدى ارتفاعه الـ 50 طابقا.

برج الزمالك المهجور، فيتو

كما حاول عدد من المسؤولين التدخل لحل أزمة برج الزمالك المهجور، من بينهم زهير جرانة وزير السياحة السابق، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

برج الزمالك المهجور، فيتو

مشروع "مانهاتن الجديدة" في مصر

وكان يُفترض بالبرج أن يُمثِّل الجزء الأوّل من مشروع "مانهاتن الجديدة في مصر"، وهو عبارةٌ عن مجموعة من ناطحات السحاب التي تطلع الرئيس أنور السادات إقامتها في جزيرة الزمالك وسط النيل، للدلالة على مكانة القاهرة في الساحة الدولية.