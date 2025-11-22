التضامن: عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية أكثر من 36 ألفا

18 حجم الخط

أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من عمليات التعاقد داخل الحج لقرعة نتيجة حج الجمعيات الأهلية، وذلك وفقًا لموسم زمني خاص بالمملكة العربية السعودية مؤكدًا أن الوزارة تعمل ضمن منظومة الحج في مصر.

إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الجمعيات الأهلية

وأكد أن إجمالي عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية بلغ 36540 متقدم لموسم حج الجمعيات الأهلية وكانت أكثر المحافظات الأكثر تسجيلا في التقديم لحج الجمعيات الأهلية وهي محافظة القاهرة.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي أن حصة وزارة التضامن 12 ألف تأشيرة وقال: نعمل على سفر الحجاج وفقا لجدول زمني وهناك عدة لجان وفرق عمل داخل منظومة حج الجمعيات الأهلية ونعمل علي تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية

وتعقد وزارة التضامن الاجتماعي بعد قليل، القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

