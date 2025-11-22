السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

وكيل صحة الوادي الجديد،
وكيل صحة الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، زيارة ميدانية لمستشفى الفرافرة المركزي، لمتابعة سير العمل، ومدى الانضباط الإدارى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وكان في استقباله الدكتور أحمد عبد الناصر مدير مستشفى الفرافرة، الذي اصطحب وكيل الصحة في جولة شاملة لأقسام المستشفى للاطلاع على سير العمل ومتابعة تمام الجاهزية لاستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة.

والتقى وكيل الوزارة، بمجموعة من المواطنين المترددين على المستشفى، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، واطمأن على مدى رضاهم عنها، موجهًا بحل الشكاوى فورًا لضمان توفير بيئة علاجية مريحة وفعالة.

وتأتي هذه الجولة؛ لتؤكد التزام مديرية الصحة بالوادي الجديد، بتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، والعمل بخطوات ثابتة نحو تقديم خدمة طبية متميزة بكافة أرجاء المحافظة.

وصرّح د. شريف صبحي أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكّدًا أهمية توفير الاحتياجات الأساسية وضمان تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بضرورة استمرار تحسين بيئة العمل الطبية بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة داخل المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادوية والمستلزمات الطبية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مستشفي الفرافرة المركزي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية