وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، زيارة ميدانية لمستشفى الفرافرة المركزي، لمتابعة سير العمل، ومدى الانضباط الإدارى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وكان في استقباله الدكتور أحمد عبد الناصر مدير مستشفى الفرافرة، الذي اصطحب وكيل الصحة في جولة شاملة لأقسام المستشفى للاطلاع على سير العمل ومتابعة تمام الجاهزية لاستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة.

والتقى وكيل الوزارة، بمجموعة من المواطنين المترددين على المستشفى، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، واطمأن على مدى رضاهم عنها، موجهًا بحل الشكاوى فورًا لضمان توفير بيئة علاجية مريحة وفعالة.

وتأتي هذه الجولة؛ لتؤكد التزام مديرية الصحة بالوادي الجديد، بتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، والعمل بخطوات ثابتة نحو تقديم خدمة طبية متميزة بكافة أرجاء المحافظة.

وصرّح د. شريف صبحي أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكّدًا أهمية توفير الاحتياجات الأساسية وضمان تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بضرورة استمرار تحسين بيئة العمل الطبية بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة داخل المستشفى.

