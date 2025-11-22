انقلاب سيارة ملاكي بالشاطبي وتحدث تلفيات بسور الكورنيش دون إصابات

18 حجم الخط

شهد منطقة الشاطبي وسط محافظة الإسكندرية، انقلاب سيارة ملاكى بعدما اصطدمت بسور كورنيش البحر، نتيجة انحراف عجلة القيادة من السائق بسبب السرعة الزائدة التى كادت أن تسقطه فى البحر ونجاة قائدها والتسبب فى ائتلاف بعض الكتل الخرسانية بالكورنيش.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارا عن وقوع حادث في طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي أمام كازينو الشاطبي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وقوع حادث سيارة ملاكي اصطدمت بسور الكورنيش الخرساني، وتم رفعها بواسطة معدات وسيارات الرفع، وتيسير حركة المرور ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

