نقابة الموسيقيين: أي تجاوز للقواعد لن يسمح به وهدفنا استعادة الانضباط والهيبة

وجهت نقابة الموسيقيين تحذيرات شديدة اللهجة لعدد من المطربين والفنانين، مؤكدة أن أي تجاوزات مستقبلية سيتم التعامل معها بقرارات صارمة لا تقبل الجدل.

وقالت مصادر داخل نقابة الموسيقيين إن المجلس الحالي يعتمد سياسة "الالتزام أولًا"، سواء فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للمهنة، أو احترام اللوائح الفنية، أو الحفاظ على صورة الفن المصري أمام الجمهور محليًا ودوليًا.

تشديد الرقابة على الحفلات والسوشيال ميديا

وأضافت المصادر أن نقابة الموسيقيين ستشدد الرقابة على الحفلات وعلى نشاط الفنانين على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والفنية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أنها بدأت في تفعيل منظومة رقابية جديدة تشمل مراجعة تصاريح الحفلات بدقة أكبر، وإلزام المطربين بالتعاقدات القانونية المعتمدة، بالإضافة إلى مراقبة ما ينشره الفنانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مواد "مسيئة أو غير لائقة".

وأكد مصدر في نقابة الموسيقيين أن "الفنان الذي يخرج عن النص سيتم إيقافه فورًا"، مشددًا على أن النقابة لن تسمح بأي محتوى يسيء للفن أو يتجاوز حدود اللياقة المهنية.

ووجهت نقابة الموسيقيين رسالة مباشرة للفنانين: "احترم جمهورك واحترم النقابة"، مؤكدة خلال لقاءات غير معلنة مع عدد من الفنانين أن "محدش يفكر يتجاوز.. النقابة مش هتتردد في تنفيذ أقصى العقوبات".

وتشمل العقوبات التي لوّحت بها النقابة: الإيقاف الفوري عن الغناء، سحب التصاريح، فرض غرامات مالية، وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية إذا استدعى الأمر. كما شددت على أن صراعات الصفحات والمحتوى الفاضح تُعد خطًا أحمر.

وأبدت النقابة انزعاجها الشديد من ازدياد المحتوى غير اللائق المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي من بعض الفنانين، مؤكدة أن "الفن رسالة وليست وسيلة للتريند بأي شكل"، وأنها ستتدخل بقوة لمواجهة موجة "الابتذال" التي تُسيء للمشهد الفني.

أكدت نقابة الموسيقيين أن هدفها ليس التضييق على الفنانين، بل استعادة الانضباط والهيبة داخل الوسط الموسيقي، خاصة بعد سلسلة من التجاوزات خلال السنوات الأخيرة التي أثارت غضب الجمهور بشكل واسع.

واختتمت مصادر النقابة تصريحاتها بالقول: “احنا مع كل فنان محترم.. بس أي خروج عن القواعد مش هيمر".

