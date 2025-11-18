الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
مقتل 15 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين فى شمال غربى باكستان

الجيش الباكستاني،
الجيش الباكستاني، فيتو
أعلن الجيش الباكستانى اليوم الثلاثاء، مقتل 15 مسلحا خلال عمليتين منفصلتين شنتهما قوات الأمن فى إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربى البلاد.

اشتباكات في ديرا إسماعيل خان

وأفاد الجيش الباكستاني، حسبما ذكرت قناة سما تي في الباكستانية في نسختها الإنجليزية، بأن قوات الأمن نفذت عملية في منطقة كلاجي بمقاطعة ديرا إسماعيل خان، استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات والمسلحين أسفرت عن مقتل عشرة منهم.

عملية ثانية في شمال وزيرستان

وأضافت الإدارة أن القوات الأمنية الباكستانية تمكنت خلال عملية منفصلة شنتها في منطقة دتا خيل بمقاطعة  شمال وزيرستان من تصفية خمسة مسلحين آخرين، مشيرة إلى أن عمليات التطهير مستمرة في المنطقتين من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.

الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها خيبر بختونخوا وبلوشستان.

ads