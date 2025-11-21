سفارات مصر تفتح أبوابها لاستقبال الجاليات للتصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، وفتحت لجان الاقتراع أبوابها للتصويت في المرحلة الثانية في سفارات وقنصليات مصر بدول الصين وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت تلك الدول للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وانطلق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الأول الجمعة، حيث بدأت أول لجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج فى السفارة المصرية بدولة نيوزيلندا، نظرًا لفرق التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة، وتكون ولايتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس بأمريكا آخر اللجان التى تغلق أبواب التصويت فيها.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذين يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب – عند انتهاء الميعاد – لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالكويت، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتولى السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية الإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (B).

وافتتح السفير أبوالوفا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الكويت عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة أبناء الجالية المصرية في الكويت إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الهام وممارسة حقهم في عملية التصويت واختيار من يصلح لتمثيلهم في مجلس النواب.

وحرص أبناء الجالية المصرية بالكويت على التواجد أمام اللجنة الانتخابية قبل موعد بدء الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وأنهت السفارة المصرية لدى الأردن، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريون في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، وفي مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.