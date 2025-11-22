السبت 22 نوفمبر 2025
استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير

تماثيل الخدم المعروضة
تماثيل الخدم المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير
يعرض  المتحف المصري بالتحرير العديد من القطع الأثرية من تماثيل الخدم والتي كانت تعد سمة أساسية في سراديب وغرف التماثيل المغلقة بمصاطب كبار رجال البلاط الملكي خلال عصر الأسرة الرابعة. 

عرض تماثيل الخدم بالمتحف المصري بالتحرير

ونحتت هذه التماثيل في أشكال وأوضاع مختلفة لتصور أداء مهام منزلية متنوعة مثل طحن الحبوب والخبز، وكان الهدف من هذه المجموعة هو ضمان تلبية احتياجات المتوفى من الطعام والشراب في الحياة الأخرى. 

وتعد هذه التماثيل مصدرا قيما لمعرفة تفاصيل أداء بعض الأعمال المنزلية في مصر القديمة.

وكانت  إدارة المتحف المصري بالتحرير، أكدت أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو (UNESCO) أدرجت المتحف المصري بالقاهرة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي عام 2022، وذلك بعد رفع ملفه التمهيدي من قِبل وزارة السياحة والآثار في فبراير 2021. 

إدارج المتحف المصري بالتحرير في قائمة اليونسكو

وجاء هذا الإدراج استنادًا إلى المعيارين الرابع والسادس لتسجيل مواقع التراث العالمي.

ويؤكد المعيار الرابع القيمة المعمارية للمتحف، حيث يمثل تصميمه المبتكر للمهندس الفرنسي مارسيل دورنون، الذي فاز بمسابقة عام 1895، نموذجًا أصيلًا ومرجعيا لتصميم المتاحف على مستوى العالم، أما المعيار السادس فيبرز أهميته كونه أول صرح متحفي يشيد لغرض العرض المتحفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومَهد علم المصريات نظرًا لاتساع وأهمية مجموعاته الأثرية.

