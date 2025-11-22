مؤتمر بدمياط يحتفي بالمبدعين تحت شعار "الأدب الساحلي بين البحر والنهر والبحيرة"

18 حجم الخط

شهد الجسر الحضاري بدمياط، انعقاد مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان “الأدب الساحلي بين البحر والنهر والبحيرة- دراسة حول الهوية والمكان” وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وبحضور نجوى كيوان مدير عام ثقافة دمياط، وعدد كبير من الأدباء والمبدعين، وجاء تنظيم الحدث ضمن جهود وزارة الثقافة لإحياء ذاكرة المكان وتعزيز ارتباط الإبداع بالبيئة الساحلية التي تميز مدينة دمياط.

افتتاح فعاليات المؤتمر بكلمات تبرز علاقة البحر بالأدب

بدأت الفعاليات بكلمة الأديب والشاعر أحمد خميس غلوش الذي تحدث عن الرمزية العميقة بين البحر والنهر والأدب، مؤكدا أن البحر يمثل ذاكرة الكون ومصدر الإلهام الأول للخيال الأدبي ثم القى الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي كلمة عبر فيها عن تقديره للمشاركين معبرا عن سعادته بالتواجد في محافظة تجمع بين هدوء النهر وعمق البحر، موضحا أن المؤتمر يبرز علاقة الإنسان بالمكان وتفاعل الأدب مع البيئة.

تكريم رموز الإبداع في محافظة دمياط

ووجه رئيس المؤتمر التحية للقيادة السياسية ووزير الثقافة ومحافظ دمياط وكل الداعمين، مؤكدا ان هذا اليوم يمثل مساحة للتأمل في أثر البحر والنهر على وجدان الأدباء.

فيما أكد أمين عام المؤتمر أن الفاعلية تعد تكريما لرمز دمياطي بارز هو بشير الديك الى جانب استحضار اسم الشاعر عمر فرحات، موضحا ان المؤتمر يعكس روح المكان وليس مجرد نصوص أدبية.

وعبر الشاعر حسن العدوي شخصية المؤتمر، عن سعادته مؤكدا أن نشأته بين قصص البحر جعلته يتجه للشعر والخيال البحري.

وقدمت نجوى كيوان الشكر لكل المشاركين مؤكدة استمرار العمل الثقافي بكامل طاقته في مختلف مواقع دمياط بعد انتهاء أعمال الترميم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من المبدعين من بينهم حسن العدوي والمبدع الراحل بشير الديك والشاعر محمد توفيق لبن والدكتورة ناهد سعد تقديرا لعطائهم الأدبي.

جلسات بحثية تناقش اللغة والتراث والهوية الساحلية

فيما ناقشت الجلسات البحثية ملامح الهوية الساحلية من خلال محور اللغة والتراث، حيث تناولت الكاتبة مها الخواجة أعمال بشير الديك وتحليل مفرداته المستمدة من البيئة البحرية، كما قدم الكاتب محمد الزيني دراسة حول ارتباط التراث الشعبي الدمياطي بالابداع من خلال قصائد تتناول حياة الصيادين واغاني البحيرة، واستعرضت امال سالم مفردات البحر بوصفها مرآة للهوية الساحلية في القصص والاشعار.

محاور تكشف أثر المكان في تشكيل الوعي الإبداعي

وتواصلت النقاشات عبر محور ادارة الشاعر متولي بصل، حيث تحدثت الكاتبة وداد معروف عن رمزية البحر والصراع بين الإنسان والمكان وأشارت إلى كتابات سمير الفيل، فيما تناول الكاتب ناصر العزبي تكوين الوعي الثقافي في دمياط باعتبارها ميناء حربيا وتجاريا شكل جزءا من الذاكرة الجماعية، وقدم الكاتب حسن طرابية قراءة حول أثر المكان في تشكيل الهوية في مدينة عزبة البرج من خلال السوسيولوجيا الساحلية.

افتتاح مؤتمر اليوم الواحد بدمياط

شهادات أدباء دمياط عن علاقة البحر بالكتابة

بينما شهدت جلسة الشهادات مشاركة واسعة من أدباء دمياط بينهم سمير الفيل والدكتور فادي سلامة وامل البرمبالي والدسوقي البدحي وشريف الزكي ومحمود العباسي، حيث استعرض كل منهم علاقته بالبحر وأثره على تجربته الابداعية، كما أقيم حوار مفتوح مع شخصية المؤتمر حسن العدوي الذي قدم قراءات من أعماله التي تجسد حياة الصيادين وذاكرة البحر.

أمسية شعرية تجسد روح الساحل الدمياطي

وشهد المؤتمر إقامة أمسية شعرية شارك فيها عدد من شعراء المحافظة بينهم حسن العدوي وأحمد سعد ومها الخواجة وجمال البلتاجي ومحمد لبن وضياء فريد ومحمود سالم واحمد رفيق وقدموا مجموعة من القصائد التي عبرت عن البحر والمدينة وروح الهوية الدمياطية.

توصيات تدعم الحركة الثقافية ونوادي الأدب

واختتم المؤتمر أعماله بتوصيات تهدف لدعم الحركة الثقافية في دمياط من بينها تعظيم دور الشباب داخل الفعاليات الثقافية وزيادة ميزانيات نوادي الأدب وتوجيه الباحثين لجمع مفردات الثقافة الساحلية وتنقيحها وإتاحة منصات للنشر الالكتروني داخل فروع الثقافة لتسهيل وصول الإبداع الى الجمهور.

معرض صور ساحلية يجسد جماليات البحر والنهر

وعلى هامش المؤتمر افتتح رئيس الإقليم ومديرة فرع ثقافة دمياط معرض صور ساحلية للبحر والنهر ضم أعمالا فنية من الكولاج والديكوباج وألوان الزيت تعبر عن جماليات سواحل دمياط ومهنة الصيد والحياة البحرية ليختتم المؤتمر يومه محتفيا بالهوية الساحلية التي تميز محافظة دمياط.

