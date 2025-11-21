تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شبيبة القبائل غدا

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شبيبة القبائل الجزائري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب على تشكيل الفريق لمباراة شبيبة القبائل الجزائري المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان

الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل السادسة مساء الغد، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.