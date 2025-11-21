محمد الشناوي: نلعب للفوز بكل البطولات ومباراة شبيبة القبائل صعبة

18 حجم الخط

أكد محمد الشناوي قائد الأهلي جاهزية فريقه لمباراة شبيبة القبائل غدا فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف الشناوي فى المؤتمر الصحفى بالمباراة: “خارجين من بطولة لبطولة أخرى وكان عندنا أول تدريب أمس.. ندرك تماما قيمة بطولة دوري الأبطال للجمهور لذلك نركز على اللقاء”.

وأوضح: مجموعتنا متوازنة والأهلي يستطيع أن يلعب أمام أي فريق ولكن مهم لنا أن تكون بدايتنا جيدة لذلك سنبذل كل جهدنا:

وتابع: “بقالنا فترة طويلة نحقق بطولات كتير وبالنسبة لنا ندخل أي بطولة من أجل الفوز بها”.

أوضح: جاهزون لمباراة الغد علينا أن نركز جيدا ونحافظ على نظامنا وكذلك في مباراة الجيش الملكي أيضا ولكن تركيزنا الأكبر على لقاء الغد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.