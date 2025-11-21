الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد الشناوي: نلعب للفوز بكل البطولات ومباراة شبيبة القبائل صعبة

محمد الشناوي
محمد الشناوي
18 حجم الخط

أكد محمد الشناوي قائد الأهلي جاهزية فريقه لمباراة شبيبة القبائل غدا فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف الشناوي فى المؤتمر الصحفى بالمباراة: “خارجين من بطولة لبطولة أخرى وكان عندنا أول تدريب أمس.. ندرك تماما قيمة بطولة دوري الأبطال للجمهور لذلك نركز على اللقاء”.

وأوضح: مجموعتنا متوازنة والأهلي يستطيع أن يلعب أمام أي فريق ولكن مهم لنا أن تكون بدايتنا جيدة لذلك سنبذل كل جهدنا: 

 

وتابع: “بقالنا فترة طويلة نحقق بطولات كتير وبالنسبة لنا ندخل أي بطولة من أجل الفوز بها”.

أوضح: جاهزون لمباراة الغد علينا أن نركز جيدا ونحافظ على نظامنا وكذلك في مباراة الجيش الملكي أيضا ولكن تركيزنا الأكبر على لقاء الغد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري اخبار محمد الشناوي

مواد متعلقة

مصير محمد الشناوي من الانضمام لمعسكر المنتخب في ديسمبر المقبل

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية