الجمعة 21 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

طقس اليوم
طقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الانفراجة تبدأ يوم الإثنين المقبل بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية على مختلف المناطق.

طقس اليوم الجمعة

ويستمر اليوم الجمعة ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر وأواخر الليل على أغلب الأنحاء. 

طقس القاهرة والمحافظات

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، في حين يسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفي المقابل، يكون الطقس معتدلًا ليلًا على شمال البلاد والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويميل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر.

تحذير عاجل من الرياح والأتربة

وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وخاصة في حلايب وشلاتين، وهو ما قد يؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية.
كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين خلال فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مختلف مدن مصر
 القاهرة           18  /    31     
العاصمة الإدارية  16/     31     
6 أكتوبر          16  /    30     
بنها             17    / 30     
الإسكندرية        17    /  28     
العلمين الجديدة   16   /   26     
مطروح             16  /    26     
سيوة              12   /   24     
كاترين            10  /    23     
بورسعيد           21  /    32     
الزقازيق          18   /   31     
الإسماعيلية       17   /   32     
السويس            17   /   31     
شرم الشيخ         23   /   30     
الغردقة           19   /   29     
الفيوم            17   /   31     
بني سويف          16 /     32     
المنيا            15   /   32     
أسيوط             15 /     33     
سوهاج             16  /    33     
الأقصر            17   /   34     
أسوان             18   /  35     

موعد الانخفاض
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التحسن الحقيقي في الأحوال الجوية سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، حيث تنكسر الموجة الحارة تدريجيًا وتنخفض الحرارة إلى معدلات أقرب للمتوسطات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

