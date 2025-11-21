الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر مدينتين من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

رياح مثيرة للأتربة،
رياح مثيرة للأتربة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا حيث تسقط الأمطار الخفيفة على حلايب وشلاتين فترات متقطعة.

 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الارصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار

وتنشط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينتي حلايب وشلاتين.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 18
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الارصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية