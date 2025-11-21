بعد 6 سنوات، صلاة الغائب على شهيد غدر الصحاب بمسجد النسيمية بالدقهلية

18 حجم الخط

أدى أهالي النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم صلاة الغائب على الشاب إسلام شهيد غدر الصحاب بمسجد القرية وسط حضور جماهيري كبير.

وطالب الأهالي بالقصاص العادل من المجرمين الثلاثة رحمة بوالدته التي ظلت تبحث عنه 6 سنوات.

ووقف الأهالي أمام المسجد مشددين على تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين، مستثمرين الأحداث من أن المتهمين أحضروا العشاء وتناولوها سويا وغدروا به قتلا بطعنة من الظهر و3 من البطن.

وكان أعلن خالد عبد الرحمن محامي إسلام المجني عليه ضحية القتل على يد 3 من أصدقائه غدرا منذ 6 سنوات، ودفنه بترعة القرية في النسيمية مركز المنصورة أداء صلاة الغائب اليوم الجمعة على جثمان الشاب.

وأوضح المحامي أداء صلاة الغائب بمسجد القرية عقب صلاة الجمعة.

وجددت نيابة المنصورة حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب اختفى منذ 6 سنوات وانكشف الأمر عقب مشاجرة بين المتهمين الثلاثة والقاء القبض عليهم اعترف أحدهم بقتل المجني عليه ودفنه وأرشدوا عن رفات الجثمان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وانكشف الأمر عقب مشاجرة بين المتهمين الثلاثة والقاء القبض عليهم، حيث اعترف أحدهم بقتل المجني عليه ودفنه وأرشد عن رفات الجثمان.

وكان كشف لغز اختفاء شاب من قرية النسيمية بالدقهلية بعد 6 سنوات من الغموض، حيث تم العثور على رفات الشاب إسلام إبراهيم جمعة عبد العال البالغ من العمر 24 عامًا في حادثة صادمة هزت القرية بعد اعتراف أحد أصدقائه بثلاثة متورطين في ارتكاب الجريمة.

بدأت الواقعة بعد تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بنجاح وحدة مباحث مركز المنصورة في كشف ملابسات اختفاء إسلام منذ سنوات، حيث تبين أن خلافًا نشب بين المتهمين أثناء تواجدهم في محافظة أخرى ما دفع أحدهم للتوجه إلى قسم الشرطة والإدلاء باعترافاته بالتفصيل حول كيفية التخلص من صديقهم ودفنه على حافة مصرف القرية.

تمت مباشرة التحقيقات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية حيث توجهت قوة من المباحث برفقة المتهمين إلى مكان الواقعة وتم العثور على جزء من الرفات وإرساله لتحليل البصمة الوراثية والتي أكدت هوية المجني عليه بعد مطابقتها مع عينة من والدته.

تم تحرير المحضر اللازم وإحالة القضية لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

