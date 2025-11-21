الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بن رمضان ومعلول يقودان قائمة تونس في كأس العرب

تونس
تونس
أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، والتي شهدت حضورًا لافتًا لنجوم الخبرة يتقدمهم علي معلول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي الحالي، ومحمد علي بن رمضان نجم وسط القلعة الحمراء.

قائمة تونس في كأس العرب

وجاءت القائمة متوازنة بين عناصر الخبرة واللاعبين الصاعدين، مع اعتماد واضح على الركائز الأساسية في الدفاع والوسط والهجوم. ففي مركز حراسة المرمى ضمت القائمة كلًا من: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، ونور الدين الفرحاتي.

أما الدفاع، فجاء بتشكيلة قوية تضم: معتز النفاتي، محمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة الحديري.

وفي وسط الميدان، يظهر الثنائي البارز فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان إلى جانب حسام تقا.

وعلى مستوى الهجوم، يعول المنتخب على قدرات عمر العيوني، نعيم سليتي، نسيم دناني، ريان علان، حازم المستوري، وفراس شواط. 

وتأمل الجماهير التونسية أن يحقق “نسور قرطاج” مشاركة قوية والمنافسة على اللقب، خاصة مع تواجد مجموعة من أبرز الأسماء القادرة على صنع الفارق في البطولة.

الجريدة الرسمية