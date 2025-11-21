أول تعليق من كريم الحو بعد توعد عائلة محمد فوزي بمقاضاته

18 حجم الخط

خرج المتسابق كريم الحو عن صمته بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة في برنامج The Voice، والتي قال خلالها إنه تربطه صلة قرابة بالفنان الراحل محمد فوزي، الأمر الذي دفع عددًا من أفراد أسرة الفنان إلى نفي ذلك تمامًا.

وظهر كريم في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام قائلًا: “الموضوع بقى رأي عام في البلد عن أني بكذب وبدعي إني قريب محمد فوزي الحقيقة، لما طلعت في البرنامج قلت إنه ابن عن جدي بالتحديد ومحمد فوزي أصله من طنطا، وعائلة الحو لها كذا فرع، وده معروف، وليها فرع في كل حتة أنا من فرع من الفروع دي”.

وتابع: “قصتي كلها إن جدي راح عاش في الإسكندرية واتجوز وخلف والدي وهو لما اتجوز سافر إسماعيلية وأنا اتولدت في إسماعيلية، وعلشان كده معروف إني إسماعيلية دي القصة كلها باختصار”.

وأضاف: “العائلة كلها بتدعمني، ورجاله كتير كلموني واعتذروا، وقالوا إنهم بيعتذروا على إنهم نفوا إني من العائلة وده بعد ما بعتله البطاقة، وأنا مش هرد على أي حد غلط فيا واستاء ليا هم قالوا إنهم هيرفعوا قضية، بس أنا مش ههتم أنا معايا الدليل”.

واختتم كريم: “أنا مش من طبيعتي إني أقول إني حفيد محمد فوزي من غير دليل، أنا اسمي في البطاقة كريم محمد أحمد الحو”.

