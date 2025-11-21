الجمعة 21 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025

مدحت تيخا
مدحت تيخا
كشف الفنان مدحت تيخا عن مروره بعام صعب على جميع المستويات، مؤكدًا أنه واجه خلال عام 2025 سلسلة من المحن التي لم يكن يتخيّل أن يعيشها.

 

 في هذا السياق، كتب مدحت تيخا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سنة 2025 كانت صعبة عليا جدًا لأبعد حد.. حصلتلي حاجات عمري ما كنت أتخيلها بداية من وفاة أختي وحبيبة قلبي اللي ماعنديش غيرها، ثم خسائر مادية ونصب في مبالغ كبيرة من ناس كانوا عاملين نفسهم حبايبي وصحابي، وأحداث كتير سيئة.

 

وتابع: “الحمد لله طبعًا، لكن اتعلمت إن في شدتك مش هيقف جنبك حد غير ربنا رب الناس القادر على كل شيء شايف ومطلع وهينصرني مهما طال الوقت يا رب ماليش غيرك، انصرني واهديني لصراطك المستقيم”.

 

يعد آخر أعمال الفنان مدحت تيخا مشاركته في مسلسل سيد الناس الذي عٌرض ضمن مسلسلات رمضان 2025  بجانب عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، ريم مصطفى، خالد الصاوي، محمد ممدوح ضيف شرف، أحمد زاهر، ياسين السقا، ملك زاهر، أحمد رزق، نشوى مصطفى، إنجي المقدم، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف محمد سامي.

الجريدة الرسمية