الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المكتبة المتنقلة تواصل جولاتها بزيارة مدرسة جلال قريطم الإعدادية بحوش عيسى

المكتبة المتنقلة
المكتبة المتنقلة بحوش عيسي
18 حجم الخط

استمرت مكتبة مصر العامة المتنقلة بدمنهور بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة،
في جولاتها لحملة إقرأ فكر لمستقبل أفضل حيث زارت، اليوم، مدرسة جلال قريطم الإعدادية بحوش عيسى تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي المعرفي لدى ‏الأجيال الجديدة.

 

ورشة حكي عن التنمر

تضمنت الجولة فاعليات وورش  عبارة عن ( ورش تلوين متنوعه، مسابقات والغاز، ورشة تلوين بألون المياه على أشكال الجبس المختلفة، ورشة حكي عن التنمر، إطلاع للكتب، محاضرة عن أهمية المكتبات العامة وأنشطتها المختلفة – ورشة حكي عن القراءة مشاركة، وورشة تأليف قصة  - ورشة عن تناسق الألوان )
 

توفير مصادر تعليمية متنوعة

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنمية مهارات الطلاب الثقافية والفكرية، حيث تواصل المكتبة المتنقلة تنفيذ برنامج زياراتها التثقيفية بعدد من مدارس المحافظة، بهدف إتاحة المعرفة وتوفير مصادر تعليمية متنوعة داخل التجمعات المدرسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر العامة مصر بدمنهور بالبحيرة اقرا

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية