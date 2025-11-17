المكتبة المتنقلة تواصل جولاتها بزيارة مدرسة جلال قريطم الإعدادية بحوش عيسى

18 حجم الخط

استمرت مكتبة مصر العامة المتنقلة بدمنهور بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة،

في جولاتها لحملة إقرأ فكر لمستقبل أفضل حيث زارت، اليوم، مدرسة جلال قريطم الإعدادية بحوش عيسى تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي المعرفي لدى ‏الأجيال الجديدة.

ورشة حكي عن التنمر

تضمنت الجولة فاعليات وورش عبارة عن ( ورش تلوين متنوعه، مسابقات والغاز، ورشة تلوين بألون المياه على أشكال الجبس المختلفة، ورشة حكي عن التنمر، إطلاع للكتب، محاضرة عن أهمية المكتبات العامة وأنشطتها المختلفة – ورشة حكي عن القراءة مشاركة، وورشة تأليف قصة - ورشة عن تناسق الألوان )



توفير مصادر تعليمية متنوعة

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنمية مهارات الطلاب الثقافية والفكرية، حيث تواصل المكتبة المتنقلة تنفيذ برنامج زياراتها التثقيفية بعدد من مدارس المحافظة، بهدف إتاحة المعرفة وتوفير مصادر تعليمية متنوعة داخل التجمعات المدرسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.