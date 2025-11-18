"فريق حالة" للعزف الإيقاعي لذوي الهمم في ضيافة مكتبة مصر الجديدة للطفل

18 حجم الخط

تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل، فى السادسة من مساء بعد غد الخميس، حفلا فنيا لفريق حالة - 7ALA، أول فريق دمج للعزف الجماعي الايقاعى على آلة الطبلة بمصر والوطن العربي.

يقام الحفل برعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة وبأشراف أعضاء المجلس.

الفريق مكون من ١٧ طالب عزف جماعي من ذوي الهمم واقرانهم الطبيعيين.

فرقة "حالة" هي حالة فريدة من نوعها في العالم، حيث أنه للمرة الأولي يتم تدريب الأطفال من ذوي الهمم علي الإيقاعات والطبلة والتي تحتاج تناغم بدني وعقلي للوصول الي هارموني مشترك.

البرنامج يبدأ باستعراض غنائى لاعضاء فريق حالة مع فرقة استعراضية

فقرات الحفل: ١٠ تراكات ايقاعية لكبار الملحنين عبد الوهاب -فوزي - سيد درويش -حسن أبو السعود - علي إسماعيل " فرقة رضا " ، صولوهات غناء فردي ٣ تراكات.

ختام الحفل باوبريت جماعي دامج لاعضاء الفريق مع فرقة الفنون الشعبية والتراثية القائمة علي تدريب الفريق

الفريق تدريب وأشراف دكتورة هبه فتوح، مايسترو أمير امام، مدربين كي بورد محمد حسين، مدرب ومصمم رقصات واستعراضات الفنون الشعبية محمد ميمي،

