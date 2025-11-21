وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد الجامعة المفتوحة بالصين

18 حجم الخط

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، اجتماعًا مع وفد الجامعة المفتوحة في الصين برئاسة الدكتورة فان شياو روي نائبة رئيس الجامعة، لبحث سبل تعزيز التعاون، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع مصر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون، ودعم سبل التواصل بين الجانبين في المجالات التعليمية والبحثية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين، وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية

وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد عاشور أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والصينية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فان شيانوري عن تقديرها الشديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، باعتبارها علاقات إستراتيجية ومتميزة، مؤكدة أن كلا البلدين تجمعهما روابط وثيقة في مختلف المجالات، مشيدًة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية والتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت نائبة رئيس الجامعة، استعداد الجامعة لدعم جهود تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.

وتناول اللقاء استعراض فرص تطوير البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبرامج الأكاديمية، وخاصة البرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في المجالات التعليمية والثقافية بين البلدين.

وجاء هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الانفتاح على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعكس التزام مصر بتعزيز دورها الإقليمي والدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة إسراء عبدالسيد المستشار الثقافي المصري ببكين سابقًا.

وحضر اللقاء من الجانب الصيني، الدكتور شيونغ ينغ، نائب عميد مدرسة اللغات الأجنبية، ورين رن، نائب مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووو شينغهوا، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، وهو سونغ يان، نائب عميد كلية التعليم الدولي.



