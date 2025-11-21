الجمعة 21 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رفعت: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة شهادة ثقة ونسعى لتعميم الاستفادة من المنح التكنولوجية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والرئيس الكوري
 شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات،  في مراسم استقبال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، خلال زيارته التاريخية لجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.


تأتي مشاركة أمين المجلس الأعلى للجامعات في هذا الحدث الاستثنائي تأكيدًا على اهتمام الدولة بربط كافة الجامعات المصرية بالمبادرات الدولية الكبرى، حيث شهد اللقاء إطلاق الرئيس الكوري لمبادرة "S.H.I.N.E" للسلام والازدهار، وإعلانه عن حزمة من المنح الدراسية للطلاب المصريين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن مساهمة بلاده في إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع القيادة السياسية المصرية.


وفي تصريح له على هامش الزيارة، ثمن الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، اختيار جامعة القاهرة كمنصة لإطلاق الرؤى الكورية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الثقل الدولي لمنظومة التعليم العالي في مصر.

 

الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوجيا المتقدمة

