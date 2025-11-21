رفعت: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة شهادة ثقة ونسعى لتعميم الاستفادة من المنح التكنولوجية

18 حجم الخط

شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في مراسم استقبال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، خلال زيارته التاريخية لجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.



تأتي مشاركة أمين المجلس الأعلى للجامعات في هذا الحدث الاستثنائي تأكيدًا على اهتمام الدولة بربط كافة الجامعات المصرية بالمبادرات الدولية الكبرى، حيث شهد اللقاء إطلاق الرئيس الكوري لمبادرة "S.H.I.N.E" للسلام والازدهار، وإعلانه عن حزمة من المنح الدراسية للطلاب المصريين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن مساهمة بلاده في إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع القيادة السياسية المصرية.



وفي تصريح له على هامش الزيارة، ثمن الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، اختيار جامعة القاهرة كمنصة لإطلاق الرؤى الكورية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الثقل الدولي لمنظومة التعليم العالي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.