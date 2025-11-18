خطوات السياحة والآثار لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير لعام 2026

18 حجم الخط

تبدأ إدارة المتحف المصري الكبير اعتبارا من الأول من يناير 2026، اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

وأعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، أنه سيتم وقف بيع تذاكر دخول المتحف عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.

خطوات شراء تذاكر المتحف المصري الكبير 2026

وحددت وزارة السياحة والآثار الخطوات الرئيسية التي سيتم تطبيقها مع اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف المصري الكبير وهي كالتالي:

تطبيق الحجز الإلكتروني فقط من خلال الموقع الرسمي للمتحف

لن يتوافر بيع تذاكر الزيارة داخل موقع المتحف حتى إشعار آخر.

الاستمرار في تطبيق نظام الحجز المسبق بتوقيتات زمنية محددة للدخول والزيارة

يسمح لكل زائر بالدخول في الوقت المحدد والمسجل علي تذكرته لضمان تنظيم الزيارة وانسيابية الحركة داخل المتحف

يمكن للزائر البقاء داخل المتحف حتى نهاية اليوم.

وبدأت إدارة المتحف المصري الكبير العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول

قواعد زيارة المتحف المصري الكبير

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة للمتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.

ودعت إدارة المتحف التزام الزائرين بالمواعيد الزمنية الواردة في تذاكر الزيارة الخاصة بهم، مع إتاحة إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف.

