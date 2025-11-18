الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة اليوم

أحمد عبدالرؤوف، فيتو
أحمد عبدالرؤوف، فيتو
18 حجم الخط

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء، على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احمد عبد الرؤوف دور المجموعات لبطولة كاس الكونفدرالية الافريقية دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية يستأنف الزمالك تدريباته منح اللاعبين راحة نادي الزمالك كايزر تشيفز الجنوب افريقي

مواد متعلقة

عبدالرؤوف يتمسك ببقاء سيف فاروق جعفر بالزمالك ويرفض رحيله

3 أسماء على طاولة الزمالك لمعاونة أحمد عبد الرؤوف

الزمالك: القندوسي خارج الحسابات ولم نفتح معه أي مفاوضات

مجلس الزمالك يوجه الشكر لكل من قدّم العزاء في الراحل محمد صبري

عبد الرؤوف يصعد هذا اللاعب في مران الزمالك

أحمد ربيع يؤدي تدريبات تأهيلية في الزمالك

آدم كايد يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات الزمالك

صفقة مدوية على رادار الزمالك في الميركاتو الشتوي

الأكثر قراءة

بيان منسوب للنادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بشأن الانتخابات يثير الجدل على مواقع التواصل

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

طريق الكونغو والعراق، الكشف عن نتائج قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

تجمدوا حتى الموت، اتهام السلطات البلغارية بالتسبب في وفاة 3 مصريين

نائب المدير التنفيذي للبنك الأهلي يعتذر لجماهير القلعة الحمراء

مصادر: الأهلي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات مسؤول البنك الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20-11-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء الزكاة بعد تسليمها للفقير؟ مفتي الجمهورية يوضح الحالات

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية