الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الصين تتهم رئيسة وزراء اليابان بإحياء الشياطين العسكرية

علم الصين واليابان،
علم الصين واليابان، فيتو
علقت وسائل إعلام صينية في تعليق على التصريحات الأخيرة لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بشأن احتمالية القيام بعمل عسكري حول تايوان  قائلة إنها تظهر أن اليابان تعود إلى مسار النزعة العسكرية، مضيفة أن أي " خيالات عسكرية " سوف تنفجر في وجه طوكيو.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن التعليق جاء فيه أن تصريحات تاكايشي بأن أي عمل عسكري صيني في مضيق تايوان سوف يدفع القوات العسكرية اليابانية للتدخل" يبدو تحذيرا واضحا بأنه يتم استدعاء شياطين اليابان العسكرية مجددا".

وأضاف التعليق " هذا أحدث أعراض مشروع سياسي يهدف لإعادة اليابان نحو مسار خطير"، متهما رئيسة الوزراء باستخدام تايوان" كذريعة لتبرير الاختراق الياباني الاستراتيجي".

ويمثل هذا التعليق أحدث هجمات بكين منذ تصريحات تاكايشي منذ نحو أسبوعين.

 

