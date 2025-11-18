الصين تتهم رئيسة وزراء اليابان بإحياء الشياطين العسكرية

18 حجم الخط

علقت وسائل إعلام صينية في تعليق على التصريحات الأخيرة لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بشأن احتمالية القيام بعمل عسكري حول تايوان قائلة إنها تظهر أن اليابان تعود إلى مسار النزعة العسكرية، مضيفة أن أي " خيالات عسكرية " سوف تنفجر في وجه طوكيو.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن التعليق جاء فيه أن تصريحات تاكايشي بأن أي عمل عسكري صيني في مضيق تايوان سوف يدفع القوات العسكرية اليابانية للتدخل" يبدو تحذيرا واضحا بأنه يتم استدعاء شياطين اليابان العسكرية مجددا".

وأضاف التعليق " هذا أحدث أعراض مشروع سياسي يهدف لإعادة اليابان نحو مسار خطير"، متهما رئيسة الوزراء باستخدام تايوان" كذريعة لتبرير الاختراق الياباني الاستراتيجي".

ويمثل هذا التعليق أحدث هجمات بكين منذ تصريحات تاكايشي منذ نحو أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.