الصين تعبر عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا

أكدت الصين اليوم الإثنين، احترامها لخيارات الشعب السوري، معربة عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا.

والتقى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بنظيره الصيني وانج يي، في بكين، حيث بحثا معًا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن بكين ستبحث المشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وزيارة الشيباني الرسمية إلى الصين، الأولى من نوعها، وفق وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وتأتي بهدف إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين هناك.

وكان الوزير السوري عبر في وقت سابق عن سعي دمشق «لإعادة تصحيح العلاقة مع بكين التي كانت تقف سياسيًا عبر (الفيتو) إلى جانب النظام السابق»، وفق تعبيره، مؤكدًا انفتاح دمشق «على التعاون مع جميع الدول»، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الصين «في إطار جهود إعادة الإعمار».

وأرسلت الصين وفودًا اقتصادية ودبلوماسية التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع، أولها كان برئاسة السفير الصيني بدمشق شي هونغ، في فبراير الماضي.

كما زار وفد آخر دمشق في مايو الماضي ترأسه تشين وي تشينج، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية.

