بعد واقعة طالبة الدقلهية، الأوقاف تحذر من خطورة ظاهرة التنمّر عبر السوشيال ميديا بالمدارس

تصدرت واقعة الطالبة ضحية التنمر في مدرستها مواقع التواصل الاجتماعي والساحة التعليمية خلال الساعات الماضية، خاصة بعد رغبة الطفلة في التخلص من حياتها؛ بسبب الاعتداء والتنمر عليها من زملائها في الفصل.

أوقاف كفر الشيخ تنظّم ندوة توعوية حول التنمّر عبر السوشيال ميديا بالمدارس

ومن جانبها، نظّمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، ندوةً توعوية بعنوان: "التنمر من خلال السوشيال ميديا" بمدرسة الشهيد أشرف القزاز الثانوية المشتركة بسيدي غازي، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى نشر الوعي الديني والأخلاقي بين طلاب المدارس؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور رمضان عبد السميع بله، مدير المديرية.

مخاطر التنمّر الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية على الطلاب

وقدّم الندوة الشيخ مصطفى سعفان، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث تناول مخاطر التنمّر الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية على الطلاب، مشددًا على أن الإساءة إلى الآخرين عبر وسائل التواصل تتنافى مع قيم الإسلام الداعية إلى حُسن الخُلُق، وصون كرامة الإنسان.

واستشهد في حديثه بقول النبي ﷺ: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء»، مؤكدًا ضرورة التحلّي بالأدب والاحترام عند التعامل عبر المنصات الرقمية، وتوجيه استخدام السوشيال ميديا نحو ما ينفع الفرد والمجتمع.

كما استعرض المتحدِّث صور التنمّر الشائعة عبر الإنترنت، وسبل مواجهتها، وكيفية حماية الطلاب لأنفسهم من الوقوع ضحية للإساءة الإلكترونية، مع التأكيد على أهمية اللجوء إلى الكبار والمعلمين عند التعرّض لأي شكل من أشكال التنمّر.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الطلاب والمعلمين الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه اللقاءات التوعوية الهادفة؛ لما لها من دور في تعزيز السلوك الإيجابي، وحماية الشباب من الممارسات الخاطئة على منصات التواصل.

