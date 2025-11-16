الأوقاف: نجاح “دولة التلاوة” يؤكد أن هذا الوطن مازال ينطق بالقرآن حبًّا واعتزازًا

18 حجم الخط

عبرت وزارة الأوقاف المصرية عن شعورها بالفخر والامتنان مع انطلاق مسابقة «دولة التلاوة» من أرضٍ كانت – وستظل – الحاضنة الكبرى لفنّ التلاوة، والمدرسة التي نهلت منها الشعوبُ معاني الجمال، وتعلّمت على أيدي قرّائها أصول الأداء وروح الخشوع.

وزارة الأوقاف تعلق على نجاح مسابقة دولة التلاوة

وما شهدته الوزارة من تفاعل كريم مع برنامج «دولة التلاوة» لم يكن مجرد متابعة إعلامية، بل كان حضورًا وجدانيًّا يعبّر عن تقدير راسخ لهذا التراث، ووعيٍ أصيل بقيمة المدرسة المصرية التي امتد عطاؤها عبر عقود طويلة.

إن الكلمات النبيلة التي تفضّل بها جمهورنا الكريم، والمتابعة الواعية التي لمسناها مع البرنامج، قد أضفت على المسابقة روحًا خاصة تُعيد إلى الذاكرة مكانة مصر في خدمة كتاب الله، وتؤكد أن هذا الوطن ما زال ينطق بالقرآن حبًّا واعتزازًا ووفاءً لتاريخه العظيم.

وزارة الأوقاف تشكر الجماهير على تفاعلها مع برنامج دولة التلاوة

وتتقدّم وزارة الأوقاف المصرية بخالص الشكر والتقدير لجمهور مصر الواعي النبيل

فهو الشريك الأصيل في كل جهد يُبذل لخدمة كتاب الله، والداعم الصادق الذي يمنح الأعمال الجليلة ما تستحقه من حضور وهيبة ورفعة.

