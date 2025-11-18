الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو
18 حجم الخط

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا لمساعدتها على إعادة بناء اقتصادها، وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية.


وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في بيان: "يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسنا في الآفاق، ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".

وأضاف رئيس البعثة أن "المناقشات خلال زيارة الخبراء إلى دمشق في الفترة من العاشر حتى 13 نوفمبر الجاري، ركزت على صياغة ميزانية الحكومة السورية لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مع ضمان تحقيق توقعات طموحة ولكن واقعية للإيرادات والتمويل".

وأكد الصندوق أن خبراءه سيقدمون المساعدة الفنية لتحسين إدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا.

كما سيقدم الصندوق المساعدة الفنية فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية على نحو فعال بما يفضي إلى خفض التضخم واستقراره، فضلا عن قدرته على الإشراف على النظام المصرفي.

ولم يتضمن البيان أي إشارة عن مساعدات مالية مباشرة، مكتفيا بالإشارة إلى "خرائط طريق إصلاحية مفصلة" تشمل القطاعين المالي والنقدي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد اجتمع، في وقت سابق، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد الدولي رون فان رودن رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا الاقتصاد السوري الاقتصاد الإقليمي والعالمي الرئيس السوري أحمد الشرع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ميزانية الحكومة السورية لعام 2026

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

أول تعليق أمريكي على رفض حماس قرار مجلس الأمن بشأن غزة

فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا

كيف تفاعلت أحزاب المعارضة مع بيان الرئيس حول انتهاكات الانتخابات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية