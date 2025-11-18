الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
التلاعب في أذون الصرف وتزوير حكم قضائي، رئيس جامعة بنها يحيل مخالفات للنيابة العامة

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو
قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إحالة عدد من المخالفات داخل قطاعات الجامعة المختلفة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها حيالها، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية النزاهة والالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات المختلفة.

 

رئيس جامعة بنها يحيل مخالفات للنيابة العامة 

وقال رئيس جامعة بنها: إن المخالفة الأولى تضمنت التلاعب في أذون الصرف الخاصة ببعض الخامات والمواد بمخازن الجامعة، بالإضافة إلى مخازن مركز الطبع والنشر، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تحقيقات موسعة مع المسئولين والمختصين عن منظومة المخازن بالجامعة، كما أنه تم تشكيل لجنة لجرد جميع المحتويات والأرصدة بكافة أنواعها.

وأضاف رئيس الجامعة أن المخالفة الثانية تتمثل في استخدام عدد من الأشخاص بمستشفى الجامعة وإحدى كلياتها كارت منظومة العلاج بشكل غير قانوني وغير مسئول، حيث تم استخدام البطاقات العلاجية لعدد من زملائه في صرف كميات كبيرة من الأدوية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن المخالفة الثالثة تتمثل في قيام أحد مسئولي الجامعة بتزوير حكم قضائي بإلغاء إحدى العقوبات الواردة ضده من مجالس التأديب بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المخالفات التي تم رصدها خضعت لمراجعة ودراسة تفصيلية من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تبين وجود شبهة تستدعي إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع جميع الحالات المشابهة بكل جدية وشفافية، وأن الإحالة تأتي حرصًا منها على ضمان تطبيق القانون وحماية المال العام وتحقيق العدالة. 

كما شدد رئيس الجامعة على استمرار عمليات الرقابة والمراجعة الداخلية وتطوير آليات العمل؛ بما يسهم في الحد من أي تجاوزات أو مخالفات مستقبلية، مؤكدا أن المحافظة على النزاهة وتعزيز الثقة بالجامعة من أهم أولوياتها.

