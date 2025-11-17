الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"من أجل قلوب أطفالنا"، الكشف الطبي على 288 حالة في مبادرة جامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو
18 حجم الخط

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم القوافل الطبية ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.


جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  خالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية. 

جامعة بنها: توفير كافة احتياجات كلية العلوم طبقا لأحدث معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي

رئيس جامعة بنها: محو أمية 3014 مواطنا فى دورة أكتوبر 2025

 

الكشف الطبي على 288  حالة في مبادرة  جامعة بنها  " من أجل قلوب أطفالنا


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  أن مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القوافل الطبية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.


من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن قافلة اليوم استهدفت مدرسة ميت الدريج بكفر شكر  وقامت بإجراء ٢٨٨ كشفًا طبيًا فى تخصصي الرمد والأطفال، شملت ١٣٨ حالة أمراض العيون، و١٥٠ حالة أطفال، بالإضافة إلي عمل ١٤ نظارة طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي مستشفيات بنها الجامعية مستشفيات بنها وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء "ممشى أهل مصر" ببنها

العثور على جثمان حلاق بنهر النيل في القليوبية

ضبط مصنع أعلاف حيوانات داجنة بدون ترخيص فى القليوبية

أتوبيس "القائمة الوطنية من أجل مصر" يجوب القليوبية لدعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تشريعية الشيوخ: الرئيس وجه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة، تعرف على رأي الإفتاء

تفسير رؤية سماع صوت الطبل في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية