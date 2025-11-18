موعد صرف حافز التدريس للمعلمين ولمديري ووكلاء المدارس

18 حجم الخط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد صرف حافز التدريس.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء ما تقدم، يتم التنبيه على المختصين بالمديرية بسرعة اتخاذ إجراءات صرف حافز التدريس للمستحقين اعتبارا من شهر نوفمبر 2025 في أقرب وقت ممكن، ثم صرف الحافز بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط استحقاق حافز التدريس المقرر صرفه للمعلمين ولمديري ووكلاء المدارس خلال نوفمبر الجاري.

شروط استحقاق حافز التدريس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط الاستحقاق المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي الشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة توافر الشروط التالية:

أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين.

استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (۱۸) يومًا من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته بمراعاة باقي الشروط.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

