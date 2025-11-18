فصل جديد في العلاقات، سفيرة السعودية بأمريكا تعلق على زيارة بن سلمان لواشنطن

18 حجم الخط

قالت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن تعد فصلًا "جديدًا ومهمًا" في العلاقات بين البلدين.

ولي العهد السعودي يتوجه إلى واشنطن

ونشرت الأميرة ريما خبر مغادرة ولي العهد السعودي المملكة متجها إلى واشنطن عبر صفحتها على منصة التدوينات القصيرة "إكس".

وقالت بنت بندر: "يشرفني باسمي ونيابةً عن كافة منسوبي البعثة الدبلوماسية للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية أن أرحب بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في زيارته التي تمثل فصلًا جديدًا ومهمًا في العلاقات السعودية الأمريكية".

الارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع

وأضافت سفيرة السعودية لدى واشنطن: إن الزيارة سوف "تحقق بإذن الله ما تتطلع له قيادات الشعبين الصديقين وتواصل الارتقاء بهذه العلاقة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع تعزز من مصالحنا المشتركة وتساهم في السلم والاستقرار العالمي"، حسب قولها.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 بالتوقيت المحلي لواشنطن في البيت الأبيض، وسيعقدان لقاءً ثنائيًا في المكتب البيضاوي بعد ذلك بـ45 دقيقة قبل أن يشاركا في مأدبة غداء في تمام الساعة 12:15 ثم سيودع ترامب ضيفه عند الساعة 2:00 بعد ظهر اليوم.

