ليبرمان: قرار مجلس الأمن بشأن غزة صفقة تصفية لأمن إسرائيل

قال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، اليوم الثلاثاء: إن “القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي أمس، بشأن غزة، هو نتاج إدارة فاشلة في حكومة إسرائيل، وليس لصالحنا”.

دولة فلسطينية وسلاحا نوويا سعوديا وطائرات F35 لتركيا وللسعودية

وقال ليبرمان في تصريحات اليوم: إن "قرار الأمم المتحدة جلب دولة فلسطينية وسلاحا نوويا سعوديا وطائرات F35 لتركيا وللسعودية، يعد صفقة تصفية لأمن إسرائيل"، مشيرا إلى أن "وجه الشرق الأوسط يتغير لكن ليس لصالح إسرائيل".

وأقر مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، مشروع قرار أمريكي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ويرحب القرار الذي يحمل "رقم 2803" بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.

وعقب التصويت، وصف السفير الأمريكي مايك والتز القرار بأنه "تاريخي وبناء"، مضيفا أنه يمثل خطوة مهمة أخرى نحو "غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان".

فرض وصاية دولية على غزة

من جهتها رفضت حركة "حماس" قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة واعتبرته فرضا للوصاية الدولية على القطاع ونزعا له عن سياقه الفلسطيني.

ووصفت القرار بأنه يتجاهل معاناة غزة ويخالف حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. حماس أكدت أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وحذرت من أن وجود قوات دولية لنزع السلاح سيحولها لطرف في الصراع. كما دعت لفتح المعابر وضخ المساعدات الإنسانية دون تسييس.

