رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

رسالة غامضة للمصريين، وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة غامضة، وصفها بـ "المهمة" للمصريين، سألهم فيها عن العيد الوطني المهم للمصريين، لكنهم لا يحتفلون به.

رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير الجدل

وأثارت رسالة توفيق عكاشة الغامضة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفضه الإفصاح عما وصفه بـ العيد الوطني، والذي لا يحتفل به المصريون، خاصة أنه أكد أن الإجابة على رسالته ومعرفة هذا العيد الوطني مهم جدًا هذه الأيام.

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "إكس"، في رسالته الغامضة التي وجهها للمصريين: "سؤال مهم ماهو اليوم الوطنى للمصريين ولا يحتفلون به".

ورفض توفيق عكاشة الإجابة على سؤاله، قائلًا: "سوف أرد على هذا السؤال لحضراتكم غدًا لأنه مهم جدًا فى هذه الأيام"

رسالة غامضة للمصريين تثير التكهنات

رسالة توفيق عكاشة الغامضة أثارت العديد من التكهنات، حيث قال البلوجر مُصلح مختار: "عيد الجلاء لأنه يوم تحررت فيه مصر من احتلال دام أكثر من سبعين عامًا".

أما الناشط وليد الحرباوي فقال: " هذا اليوم من عام 20هـ (640م)، دخل عمرو بن العاص مصر، فانتقلت من ولايةٍ رومانية إلى أمةٍ إسلامية..."

في حين علق بعض النشطاء قائلين: "المصريين المفروض يحتفلوا بيوم توحيد القطرين باعتباره يوم ميلاد أول دولة منظمة في التاريخ الإنساني وعلشان المصريين يفهموا ازاي وليه؟ لازم يرجعوا للتوثيق المحفور على آثار القدماء المصريين ويثقفوا الأجيال بالتركة العلمية والمعرفية الكبيرة المتروكة لهم على آثار أجدادهم مثل تركة الكنوز والذهب... النقوش على لوحة نارمر الموجودة في المتحف المصري توثق أقدم وثيقة سياسية في العالم أن مصر هي أول دولة في التاريخ البشري تأسست بنظام حكم وقانون وإدارة مركزية قبل ما تظهر فكرة الدولة أصلًا عند باقي الشعوب.. وأن الملك مينا هو مؤسّس أول دولة موحدة في التاريخ"

وعلق البلوجر ممدوح عطا قائلًا: " المفروض يكون يوم توحيد مصر شمالا وجنوبا "الأسرة الأولي"

