توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان

حرب السودان، علق الإعلامي توفيق عكاشة على سر الحرب الطاحنة التي يشهدها السودان حاليًا، ورؤية الرئيس الراحل أنور السادات بإبعاد السودان عن أزمة الحروب، وذلك من خلال مشروع تكاملي يربط مصر بالسودان والدول العربية كلها.

علاقة السادات بمنع الحرب في السودان

ووصف توفيق عكاشة الرئيس الراحل السادات بأنه أعظم سياسي حكم مصر، وأن مدرسته السياسية لا تزال الأجيال تتعلم منها الإدارة السياسية، وذلك اتضح في رؤيته بمحاولة التكامل مع السودان.

أزمة الحرب في السودان، فيتو

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن إدارة الرئيس الراحل السادات لأزمة السودان: “السادات يؤكد للأجيال الحالية أنه أعظم سياسي حكم مصر منذ محمد على باشا ليبقى اسم الزعيم خالد الذكر محمد أنور السادات شمس مشعة فى سماء السياسة المصرية ومدرسة تتعلم فيها الأجيال الإدارة السياسية”.

وجاء تعليق توفيق عكاشة، ردًا على الحكاية التي سردها عبدالحميد أحمد حمدي، نجل الشهيد اللواء أحمد حمدي أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، عن رؤية السادات لتجنيب السودان الحروب، وإفشالها من خلال قوى أجنبية، فقال: “السودان- مصر والتكامل اللي فشل، يمكن الأجيال الجديدة متفتكرش لما السادات كان عنده حلم كبير التكامل بين مصر والسودان، وإن السودان تبقى سلة غذاء العالم العربي، تزرع، ومصر تاكل، والدول العربية تستفيد”.

إفشال تكامل مصر والسودان وعلاقة دول أخرى بالأزمة

وتابع عبد الحميد أحمد حمدي: “اتفق مع السودان على مشروع تكامل ضخم، وكان فيه أمل بجد، بس للأسف، المشروع وقع بسبب تعنت سوداني وتدخلات خارجية خلت الموضوع يقع، مبارك جه بعدها وحاول يعيد نفس الفكرة، بس برضو نفس النهاية: السودان تلكك، والغرب تتدخل، والمشروع فشل”.

الرئيس أنور السادات يزور السودان، فيتو



وعما يحدث حاليًا في السودان وسر الحروب التي تواجهها، قال عبد الحميد حمدي: “إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ تقارير دولية زي اللي نشرتها وول ستريت جورنال ومجلس الأطلسي بتقول إن فيه دول بتدعم قوات الدعم السريع (RSF) بالأسلحة من سنة ٢٠٢٣، شركات أجنبية اشترت أراضي زراعية ضخمة في السودان، أكتر من ٢١٢ ألف هكتار، والزراعة دي مش للسودانيين دي للتصدير والسيطرة على الغذاء”.

وأضاف: “كل ده زود التوترات، وسط نزاع دموي مستمر من أبريل ٢٠٢٣، مات فيه عشرات الآلاف، واتشرد ملايين. الحلم اللي كان زمان اسمه تكامل عربي بقى دلوقتي استغلال- وأهل السودان بيدفعوا الثمن”.

